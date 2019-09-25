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Андрія Богдана розкритикували у мережі через нове фото з Зеленським із Нью-Йорка
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Глава Офісу Президента України Андрій Богдан нарвався на критику в мережі через публікацію спільного фото з Володимиром Зеленським.
Володимир Зеленський зараз перебуває в США з робочим візитом, куди відправився 23 вересня і пробуде до 26-го. Разом з президентом України туди полетів і керівник його Офісу Андрій Богдан, а очолив українську делегацію міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
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Андрій Богдан опублікував у Facebook знімок, на якому він був зображений разом з президентом. Кадр був зроблений на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, на якій президент виступив з промовою у вівторок, 24 вересня.
Своє фото Богдан підписав досить лаконічно: "Ми працюємо – я і Президент". Але таке формулювання викликало здивування підписників глави Офісу Президента, оскільки він поставив своє ім'я перед Зеленським. Користувачі мережі навперебій залишають безліч несхвальних коментарів під публікацією Богдана.
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