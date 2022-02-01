У мережі стурбовані любов'ю Конора МакГрегора до алкоголю: той пообіцяв кинути

Ексчемпіон UFC Конор МакГрегор останнім часом публікує багато фотографій з міцними напоями. Водночас його фанати стурбовані пристрастю зіркового бійця до алкоголю.

МакГрегор вже пообіцяв фанатам незабаром повністю відмовитись від алкоголю. За словами ірландця, він приступить до повноцінних тренувань і відмовиться від міцних напоїв.

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Після публікацій спортсмена з напоями шанувальники почали закидати ірландського бійця у соцмережі повідомленнями, в яких закликали його відмовитись від випивки. "Кинь пити і віднови тренування чемпіона", "Чемпіон щось багато п'є в останні дні", – писали вони.

Нагадаємо, що Конор МакГрегор, який відновлюється після перелому ноги, отриманого в поєдинку проти Дастіна Пор'є, планує у квітні відновити повноцінний тренувальний процес та розпочати підготовку до нового бою. А до того часу, здається, епатажний боєць буде на повну насолоджуватися життям:

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