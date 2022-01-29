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Несподівано: Мессі назвав винуватця свого відходу з Барселони

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Мессі - фото 1
Мессі / gettyimages

Між нападником ПСЖ Ліонелем Мессі, який раніше виступав за Барселону, та захисником каталонського клубу Жераром Піке зіпсувалися стосунки. Це стало причиною звільнення Мессі з рідного клубу.

Мессі розчарувався у своєму колишньому одноклубнику Піке. Про це в ефірі передачі Onze на TV3 розповів журналіст Луїс Канут. За словами представника ЗМІ, яблуком розбрату стало фінансове питання, пише football-espana.

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Мессі зачепив той факт, що Піке не пішов на зниження окладу, щоб дозволити йому залишитись у рідному клубі.

"Лео був розчарований діями Жерара. Йому здалося, що його зрадили. Піке тягнув із продовженням угоди доти, доки Мессі не пішов з Барси. Ліонель вважає, що одноклубник міг раніше піти на зниження зарплати, щоб запобігти його відходу", – сказав Канут.

Нагадаємо, Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року на правах вільного агента.

Мессі назвав винуватця свого відходу з Барселони- фото 494193
Мессі назвав винуватця свого відходу з Барселони

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