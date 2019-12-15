У мережі сміються над новим автомобілем українських патрульних: відео

У Києві в мікрорайоні Оболонь поліцейські на Prius затримали патрульних на Ford Mustang. Відео погоні опубліковано у пабліку dtp.kiev у Facebook.

У користувачів мережі викликав підозру Mustang, оскільки всі поліцейські столиці пересуваються на Toyota Prius. І дійсно, як з'ясувалося, справжні копи були тільки на японських автівках, а Mustang управляли самозванці.

Це цікаво: Де в Україні найчастіше користуються пасками безпеки

В результаті розгляду, з'ясувалося, що Ford Mustang просто розфарбували в кольори патрульної поліції. Зробили це для реклами. Правда, рекламували креативщики не відомство Арсена Авакова. Таким трюком скористалася компанія, яка займається пригоном автомобілів з США.

Власне, продавці авто вже потрапили в мережу і таким чином привернули до себе увагу. Тепер з Ford Mustang доведеться зняти поліцейське "забарвлення" і заплатити штраф.

Дивіться також: Харківський бронетанковий завод показав дрифт українського танка Т-80: відео