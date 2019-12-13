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Харківський бронетанковий завод показав дрифт українського танка Т-80: відео

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Танк Т-80 БВ - фото 1
Танк Т-80 БВ / topwar

Харківський бронетанковий завод показав можливості маневрування модернізованого танка Т-80 БВ. Газотурбінний двигун потужністю 1250 к.с. здатний розігнати танк Т-80 БВ до 70 кілометрів на годину.

На ролику видно, як танк вагою близько 45 тонн йде в контрольований занос – дрифт. Пояснюється, що хороші маневрені характеристики бойової машини дає газотурбінний двигун потужністю 1250 к.с., який здатний розігнати її до 70 кілометрів на годину.

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Т-80БВ – модернізація танка Т-80. Він серійно виготовляється та на постійній основі поставляється в десантно-штурмові війська і морську піхоту України. Машина отримала новий динамічний захист і захист бортів. Танк обладнаний цифровим зв'язком, супутниковою навігацією. Також він має тепловізійний приціл і нічні засоби спостереження за полем бою. Стверджується, що така модернізація дозволяє значно підвищити бойову ефективність машини.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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