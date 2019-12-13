Де в Україні найчастіше користуються пасками безпеки

Національне дослідження “Рівень користування ременями безпеки серед водіїв в містах України” було проведене у жовтні-листопаді 2019 року. Дізнайтеся, жителі якого міста найбільше дбають про безпеку на дорозі.

Київ зайняв перше місце у рейтингу українських міст, де найчастіше користуються ременями безпеки. Про це йдеться у дослідженні Vision Zero та Центру верховенства права.

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Так, у столиці України 51% водіїв та пасажирів автомобілів користуються пасками безпеки. Це єдине місто, де понад половину людей піклуються про безпеку на дорозі. У першій п’ятірці також Черкаси (40,1%), Львів (36,9%), Чернівці (34,2% ) та Чернігів (33,3%).

Крім цього, найрідше ремені використовують у Маріуполі (7,5%), Сєвєродонецьку (9,1%) та Кропивницькому (11,6%). Водночас загалом в Україні ременями безпеки користуються менш як 30% автомобілістів.

Дослідження включило понад 31 тисяч осіб та дозволило отримати статистично надійні показники фактичного користування ременями безпеки серед українських водіїв.

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