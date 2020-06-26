ТЕСТ: Які місця в Україні тобі варто відвідати

Поки подорожі закордон під забороною, можна досліджувати рідну Україну. Мандри Батьківщиною можуть бути набагато цікавішими, ніж закордонні подорожі. Просто потрібно обрати ідеальну для тебе локацію. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

В Україні є безліч цікавих локацій на будь-який смак: замки, історичні пам'ятки, природні дива тощо. Ми підберемо тобі найкращий маршрут, який базуватиметься на твоїх відповідях та побажаннях щодо подорожей.

І ще: ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: ТЕСТ: Вгадайте казку за дорослим сюжетом!