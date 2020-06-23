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Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото

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Подорожі в об'єктиві Сема Вібово - фото 1
Подорожі в об'єктиві Сема Вібово

Пандемія коронавірусу добряче струснула весь світ, тож про далекі подорожі можна поки забути. Зате насолодитись чудовими пейзажами з різних куточків світу можна у яскравих фото Сема Вібово.

Знайомтесь, Сем Вібово (Sam Wibowo) - талановитий фотограф-самоучка, а також ретушер і мандрівник, який мешкає та працює у Колорадо. Але це не заважає йому підкорювати найвіддаленіші та найкрасивіші місця у різних країнах: від льодовиків та гірських озер до піщаних дюн.

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До того ж, хлопець активно ділиться кадрами зі своїх подорожей на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього вже понад 23 тисячі підписників. Готові помандрувати, не встаючи з-за гаджетів?

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411621

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411622

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411623

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411624

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411625

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411626

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411627

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411628

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411629

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411630

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411631

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411632

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411633

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411634

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411635

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411636

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411637

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411638

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411639

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411640

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411641

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411642

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411643

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411644

Мандрівник з Колорадо показує найкрасивіші куточки світу: ефектні фото - фото 411645

Джерело фото: instagram.com/mycamera.n.me

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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