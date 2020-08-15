На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У мережі порівняли ціни на старі авто в Україні та Німеччині
-
- 23
Не секрет, що ціни на українському ринку на б/у авто відверто завищені. Інша справа Німеччина: там старі машини можна купити набагато дешевше.
Про це в своєму відеоогляді розповів YouTube-блогер Yevgeny Rublev.
І ще: Боляче дивитися: на дорогах Рівного бачили Lamborghini Aventador SVJ
Він відвідав один з авторинків в Україні, де вивчив ціни на машини (в бюджеті до $ 5000) і порівняв їх з цінами в оголошеннях, зазначених на німецьких онлайн-майданчиках (наприклад, на популярному сайті mobile.de). У порівнянні брали участь автомобілі однакових марок і моделей в аналогічній комплектації, а також з приблизно схожими пробігами і станом. І ось що з цього вийшло.
- Opel Astra 2008 року: Україна $ 6200, Німеччина $ 2514;
- Opel Vectra 2003 року: Україна $ 5900, Німеччина $ 1466;
- Opel Vectra 1997 року: Україна $ 3900, Німеччина $ 553;
- VW Golf 2003 року: Україна $ 4999, Німеччина $ 677;
- Audi A6 2000 року: Україна $ 4500, Німеччина $ 1257;
- Audi A4 2003 року: Україна $ 5400 Німеччина $ 1143;
- Peugeot 407 2005 року: Україна $ 5800, Німеччина $ 1314.
Це цікаво: Нові та вживані: названі найпопулярніші моделі авто серед українців
-
10:53Як правильно їсти спагеті: кумедне відео
-
10:20Зваблива Ельза Хоск розбурхала голим фото на пляжі (18+)
-
09:55Чому не варто розігрівати їжу у контейнерах
-
09:25Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 15 серпня
-
08:47У мережі порівняли ціни на старі авто в Україні та Німеччині
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:22Погода в Україні 15 серпня: точний прогноз на суботу
- 14 серпня
-
21:42Названі найталановитіші знаки Зодіаку
-
21:2115 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Стало відомо, коли запустять інтернет 6G
-
20:16Клімат Землі вже ніколи не буде, як раніше
-
19:45Ці продукти активізують роботу мозку
-
19:14Вчені розповіли про користь плацебо
-
18:46Дієтолог розповів, що потрібно організму, коли хочеться солодкого
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Гороскоп на 15 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:45Ді Капріо зі своєю розкішною пасією потрапив у об'єктив папараці
-
17:17У мережі згадали випадок побиття Лукашенка міліцією в 90-х
-
16:42Названий найкращий молодий гравець АПЛ у сезоні
-
16:32Танці з зірками 2020: хто братиме участь у новому сезоні
-
16:16Українська пісня 2020: названо переможця проєкту
-
15:47Популярна гра Fortnite оголосила війну Apple i Google
-
15:19Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото)
-
14:49Медики розповіли, які прогулянки приносять найбільше користі
-
14:20Не через дурість: чому люди вірять у фейки
-
09:25Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 15 серпня
-
08:22Погода в Україні 15 серпня: точний прогноз на суботу
- 14 серпня
-
21:42Названі найталановитіші знаки Зодіаку
-
16:32Танці з зірками 2020: хто братиме участь у новому сезоні
-
13:50Христина Соловій – Коала: слухай нову ліричну пісню
-
11:27Поділ України на 4 карантинні зони: Самбір тепер червоний, а Київ – жовтий
-
09:19Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 14 серпня
-
07:19Погода в Україні на Маковія: прогноз на 14 серпня
- 13 серпня
-
21:1814 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:438 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати
-
15:19Рейтинг найкращих сиквелів усіх часів: кінорекомендації від Rotten Tomatoes
-
13:26Брежнєв, Памук і людина, яка забагато знала – 5 нових книжок серпня
-
11:15KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: дивіться ефектний кліп, знятий у Дубаї
-
09:20Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 13 серпня
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 12 серпня
-
20:45Названі найдобріші знаки Зодіаку серед чоловіків
-
18:43Варення з ожини: покрокові рецепти з фото
-
14:46Шахтар обіграв Базель: команда виходить в півфінал Ліги Європи
-
12:16Міжнародний день молоді: Перевір свої знання сленгових слів
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 серпня
-
07:19Погода в Україні 12 серпня: у яких областях очікується похолодання
- 11 серпня
-
20:42Ці знаки Зодіаку вважаються наймудрішими
-
18:15Гороскоп на 12 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:47Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
-
12:17Коли в Україні очікувати другу хвилю коронавірусу