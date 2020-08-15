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У мережі порівняли ціни на старі авто в Україні та Німеччині

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Авто Opel Astra - фото 1
Авто Opel Astra / youtube

Не секрет, що ціни на українському ринку на б/у авто відверто завищені. Інша справа Німеччина: там старі машини можна купити набагато дешевше.

Про це в своєму відеоогляді розповів YouTube-блогер Yevgeny Rublev.

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Він відвідав один з авторинків в Україні, де вивчив ціни на машини (в бюджеті до $ 5000) і порівняв їх з цінами в оголошеннях, зазначених на німецьких онлайн-майданчиках (наприклад, на популярному сайті mobile.de). У порівнянні брали участь автомобілі однакових марок і моделей в аналогічній комплектації, а також з приблизно схожими пробігами і станом. І ось що з цього вийшло.

  • Opel Astra 2008 року: Україна $ 6200, Німеччина $ 2514;
  • Opel Vectra 2003 року: Україна $ 5900, Німеччина $ 1466;
  • Opel Vectra 1997 року: Україна $ 3900, Німеччина $ 553;
  • VW Golf 2003 року: Україна $ 4999, Німеччина $ 677;
  • Audi A6 2000 року: Україна $ 4500, Німеччина $ 1257;
  • Audi A4 2003 року: Україна $ 5400 Німеччина $ 1143;
  • Peugeot 407 2005 року: Україна $ 5800, Німеччина $ 1314.
VW Golf - фото 420403
VW Golf

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Джерело: youtube
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