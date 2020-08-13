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Нові та вживані: названі найпопулярніші моделі авто серед українців
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Експерти назвали найбільш затребувані автомобілі на українському ринку за сім місяців 2020 року.
Фахівці Укравтопрому визначили найбільш популярні автомобілі, які вибирають українські водії. Експерти склали списки з 10 нових і 10 б/у авто. З січня по липень в Україні зареєстрували 219,1 тис. автомобілів.
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ТОП-10 нових автомобілів:
- Renault Duster 3041 шт.
- Kia Sportage 2875 шт.
- Toyota RAV4 2836 шт.
- Renault Sandero 1983 шт.
- Renault Logan 1906 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado 1250 шт.
- Hyundai Tucson 1206 шт.
- Skoda Octavia 1 182 шт.
- Mazda CX 5 928 шт.
- Toyota Camry 914 шт.
Renault Duster
ТОП-10 б/у автомобілів:
- VW Passat 9520 шт.
- Renault Megane 9059 шт.
- Skoda Octavia 7942 шт.
- VW Golf 6751 шт.
- Ford Focus 6720 шт.
- VW Jetta 4738 шт.
- Nissan Rogue 4555 шт.
- Skoda Fabia 3974 шт.
- Opel Astra 3536 шт.
- Ford Fusion 3215 шт.
VW Passat
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Джерело: ukrautoprom
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