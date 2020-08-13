Нові та вживані: названі найпопулярніші моделі авто серед українців

Експерти назвали найбільш затребувані автомобілі на українському ринку за сім місяців 2020 року.

Фахівці Укравтопрому визначили найбільш популярні автомобілі, які вибирають українські водії. Експерти склали списки з 10 нових і 10 б/у авто. З січня по липень в Україні зареєстрували 219,1 тис. автомобілів.

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ТОП-10 нових автомобілів:

Renault Duster 3041 шт.

Kia Sportage 2875 шт.

Toyota RAV4 2836 шт.

Renault Sandero 1983 шт.

Renault Logan 1906 шт.

Toyota Land Cruiser Prado 1250 шт.

Hyundai Tucson 1206 шт.

Skoda Octavia 1 182 шт.

Mazda CX 5 928 шт.

Toyota Camry 914 шт.

Renault Duster

ТОП-10 б/у автомобілів:

VW Passat 9520 шт.

Renault Megane 9059 шт.

Skoda Octavia 7942 шт.

VW Golf 6751 шт.

Ford Focus 6720 шт.

VW Jetta 4738 шт.

Nissan Rogue 4555 шт.

Skoda Fabia 3974 шт.

Opel Astra 3536 шт.

Ford Fusion 3215 шт.

VW Passat

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