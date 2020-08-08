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Боляче дивитися: на дорогах Рівного бачили Lamborghini Aventador SVJ

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Lamborghini - фото 1
Lamborghini / instagram

У мережі з'явилося відео, яке зайвий раз демонструє контраст українських реалій. На ньому можна побачити, як рідкісний суперкар Lamborghini Aventador SVJ їде розбитими дорогами Рівного.

Відповідний ролик опублікував Instagram luxcar_of_ua.

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Як видно в ролику, водій Lamborghini не сильно поспішає, через нерівне дорожнє покриття він пересувається на невеликій швидкості.

Водночас до відео користувачі залишають різні коментарі, які натякають на те, що Aventador не зовсім в своєму середовищі проживання: "Мені одному боляче дивитися, як важко тачці даються наші дороги?".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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