У мережі показали, як зараз виглядає озеро Світязь

Минулого року влітку екологи почали бити на сполох через те, що озеро Світязь "тануло" буквально на очах. А у жовтні було зафіксовано найнижчий рівень води у Світязі у 2019 році. Проте ситуація почала покращуватися, що й продемонстрували на свіжому фото.

Найглибше і найбільше озеро в Україні Світязь у Волинській області почало заповнюватися водою. Про це у Facebook повідомила голова Волинської обласної ради Ірина Вахович, опублікувавши відповідне фото.

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"Озеро Світязь. 4 березня 2020 року. Поповнюється. Для порівняння: човен ще кілька тижнів тому був не на воді", – написала вона.

Найпопулярніша легенда озера Світязь. Колись на цьому місці було пасовисько. Одного разу проходив тут старий, якого облаяли собаки. Старші діти спробували відігнати собак. А молодші розсміялися над старцем. Тоді підійшов старий до великого каменю і покликав дітей-пастушат. Підняв він камінь, а з-під нього хлинула вода, що затопила все навколо. Малюки одразу потонули. А старших дітей старий, який був чаклуном, покликав за собою та наказав не озиратися. Але дитяча допитливість пересилила. І підлітки, хлопчик і дівчинка, обернулися. Відразу ж вони перетворилися в клен і липу. На цьому місці виник острів.

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