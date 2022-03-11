Скільки ракет запустила Росія по землях України з початку вторгнення: свіжі дані

Уже понад 2 тижні російська армія цинічно руйнує українські міста та вчиняє військові злочини проти цивільного населення. Фахівці підрахували, скільки ракет запустили окупанти по наших землях з початку війни.

Як пише CNBS, з 24 лютого Росія випустила 775 ракет по Україні. За словами високопосадовця Міністерства оборони США, це ракети малої, середньої дальності, балістичні та крилаті ракети.

І ще: Скільки будинків у Харкові постраждали внаслідок обстрілів Росії

Представник Пентагону також зазначив, що у відомстві помітили збільшення кількості пусків ракет через уповільнений темп просування російських військ.

Ми, безумовно, спостерігаємо збільшення кількості так званих далеких обстрілів, бомбардувань, пусків ракет як із літаків, так і з мобільних пускових установок на землі, – сказав чиновник.

Читайте також: Скільки киян покинули столицю України: відповів Кличко