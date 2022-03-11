Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Скільки ракет запустила Росія по землях України з початку вторгнення: свіжі дані

  • 158
Скільки ракет запустила Росія по землях України з початку вторгнення: свіжі дані - фото 1

Уже понад 2 тижні російська армія цинічно руйнує українські міста та вчиняє військові злочини проти цивільного населення. Фахівці підрахували, скільки ракет запустили окупанти по наших землях з початку війни.

Як пише CNBS, з 24 лютого Росія випустила 775 ракет по Україні. За словами високопосадовця Міністерства оборони США, це ракети малої, середньої дальності, балістичні та крилаті ракети.

І ще: Скільки будинків у Харкові постраждали внаслідок обстрілів Росії

Представник Пентагону також зазначив, що у відомстві помітили збільшення кількості пусків ракет через уповільнений темп просування російських військ.

Ми, безумовно, спостерігаємо збільшення кількості так званих далеких обстрілів, бомбардувань, пусків ракет як із літаків, так і з мобільних пускових установок на землі, – сказав чиновник.

Скільки ракет запустила Росія по землях України з початку вторгнення: свіжі дані - фото 500500

Читайте також: Скільки киян покинули столицю України: відповів Кличко

пропозиції партнерів
Новини