У мережі показали, як виглядає антена для прийому сигналу супутникового інтернету Starlink

Бета-тестувальники супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX показали перші фото обладнання для прийому сигналу. Раніше повідомлялося, що за антену потрібно заплатити 499 доларів.

Кілька днів тому компанія SpaceX розіслала листи охочим скористатися їхнім новим супутниковим інтернетом Starlink з орієнтовною вартістю місячного тарифу на послугу. Користувачам доведеться платити по 99 доларів на місяць за доступ до високошвидкісного інтернету, а до того ж клієнти Starlink повинні купити обладнання для прийому сигналу за 499 доларів. У цю вартість входить термінал для підключення до супутників, кріпильний штатив і маршрутизатор Wi-Fi.

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Перші бета-тестувальники інтернету показали, як виглядає це обладнання.

"Все має найвищу якість збірки і працює значно краще, ніж я міг собі уявити. Таке відчуття, що це з майбутнього. З огляду на те, що стільниковий телефон вищого класу коштує у межах 1000 доларів, я абсолютно вражений, що у мене в руках є така установка за 500 доларів, тому я налаштований позитивно до цієї послуги", – написав один з користувачів Reddit, який тестує послугу Starlink.

За його словами, підключення обладнання до джерела живлення займає приблизно одну хвилину, і ще одна хвилина буде потрібно для правильного позиціонування пристрою, яке відбувається автоматично.

У комплекті йде всього два дроти Ethernet для підключення до джерела живлення антени і Wi-Fi- маршрутизатора. При цьому, прийом сигналу також налаштовується автоматично, і користувачеві потрібно лише встановити ім'я нової мережі Wi-Fi і пароль.



Швидкість завантаження супутникового підключення у цього користувача Reddit склала 120 Мбіт/сек (15 Мб/сек), що дозволяло тестувальнику легко здійснювати відеодзвінки.

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