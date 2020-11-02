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У мережі показали колекцію раритетних комп'ютерних мишей

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У мережі показали колекцію раритетних комп'ютерних мишей - фото 1

В інтернеті поділилися знімками колекції раритетних моделей комп'ютерної миші. Найстаріша з них була випущена у 1981 році.

Фото колекції опублікував користувач під ніком tbotmaster. У підписі до фото він зазначив, що всього у нього 135 ретромишей. "Найстаріша: 1981 рік. Оптична. Перші серійні миші були оптичні. Використовувався спеціальний килимок з малюнком міліметрівки. Механіка з'явилася пізніше, а з коліщатком – ще пізніше", – написав колекціонер.

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У мережі показали колекцію раритетних комп'ютерних мишей - фото 433158

Як відомо, перша комп'ютерна миша була створена у 1963 році в Стенфордському дослідницькому інституті. Її винахідником вважається Дуглас Енгельбарт, який отримав патент на пристрій у 1970 році. Інженером, що зібрав первинний прототип і став першим користувачем, був співробітник лабораторії Енгельбарта Вільям Інгліш.

Спочатку пристрій являв собою брусок з однією кнопкою і двома коліщатками, що дозволяли пересувати картинки по вертикалі. У 1971 році Вільям Інгліш, під час роботи в Xerox PARC, розробив кулькову мишу, замінивши два коліщатка на одну кульку. Така модель була актуальна до 90-х років. Світову популярність комп'ютерна миша набула завдяки використанню в комп'ютерах Apple Macintosh і пізніше – в ОС Windows.

У мережі показали колекцію раритетних комп'ютерних мишей - фото 433157

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Джерело: collectionerus
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