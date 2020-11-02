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Sigma X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
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При покупці смартфона перше, що робить більшість із нас – вибирає чохол, а також клеїть захисне скло. А що якщо ми скажемо, що цього більше не потрібно робити? Принаймні захищеному смартфону Sigma X-TREME PQ20 додаткові обладунки не будуть необхідні. І саме про цей гаджет ми далі поговоримо!
Смартфон Sigma X-TREME PQ20 поєднує у собі все необхідне для того, щоб бути завжди на зв'язку, а також позбавляє свого власника переживань, пов'язаних із падінням або потопленням пристрою. А ще цей смартфон може стати вашим, адже Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Поспішіть, адже акція триває до 19 листопада! А ми далі розповімо, чим же особливий цей пристрій, і чому йому місце у вашому домі.
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Дизайн
Що стосується дизайну цього смартфона, то він відразу натякає на те, що перед нами захищений смартфон. Не дивно, що у такому форматі можна побачити безліч чохлів на ринку, адже саме такі "обладунки" дозволяють не надто перейматися через смартфон, якщо він упав.
Особливої уваги варті прогумовані вушка, які не лише дозволяють упевненіше тримати смартфон у руках, а й чудово амортизують під час падіння. Тож не потрібно буде братися за серце, якщо ваш новенький X-TREME PQ20 упаде.
Sigma X-TREME PQ20 не боїться падінь та води, тож він підійде для активних людей / Фото Sigma
Порада від редакції: цей смартфон ідеально підійде для дитини, яка до цього "убила" вже кілька гаджетів.
Також вартує вашої уваги екран. Він виконаний за технологією IPS, а це гарантує природну картинку, а також мінімальну втому під час споживання контенту. А це ви точно робитимете, адже 5-дюймовий HD-екран у парі з пристойним акумулятором (а він тут чималенький) так і надихають на перегляд улюблених відео на YouTube або читання у громадському транспорті.
Можливості
Смартфон бюджетний, але складно сказати, що на ньому люто економили. Працює він на базі 4-ядерного процесора MediaTek MT6580. Його тактова частота – 1,3 ГГц. Також гаджет оснащений 1 ГБ оперативної та 8 ГБ вбудованої. Це звичайно ж, не рекордні показники, але їх цілком і повністю вистачить для використання месенджерів, браузингу в мережі, перегляду роликів в мережі, читання, а також зв'язку з іншими.
Оснащений пристрій одинарною основною та фронтальною камерами. Основна – на 8 МП з автофокусом і спалахом. Для відеозв'язку використовується модуль на 2 МП, чого цілком і повністю вистачає, аби побачити з рідними, якщо ви перебуваєте не за одну сотню кілометрів від них.
Смартфон відмінно справляється з повсякденними задачами та дозволяє завжди бути на зв'язку / Фото sigma
Особливості
Смартфон Sigma X-TREME PQ20 може похизуватися не лише надзвичайно захищеним корпусом, а й потужним акумулятором. Він дозволить залишатися на зв'язку кілька днів (*усе залежить від вашого сценарію використання). Власне, у корпусі смартфона криється акумуляторна батарея на 5000 мАг.
Одна з особливостей гаджета – можливість заряджати інші пристрої. Такий собі смартфон-павербенк. Доволі не зле, мусимо зізнатися. Особливо, коли хтось із друзів ходить з вічно розрядженим смартфоном.
5-дюймовий екран у парі з акумулятором на 5000 мАг надихають споживати контент / Фото sigma
А ще у смартфоні є додаткова кнопка, яку можна запрограмувати для запуску певного додатку або функції. Достатньо лише утримати її на кілька секунд. Зручно, адже можна відразу ж запустити програму, якою ви користуєтеся найчастіше, в один клік.
Захист від води та пилу
Цьому пункту ми присвячуємо окрему увагу, адже це справжня родзинка Sigma X-TREME PQ20. Захист від пилу та води за стандартом IP69 означає, що пристрій не боїться пилу, а також води під тиском. Не варто забувати й про те, що він може сміливо занурюватися на глибину до півтора метра протягом 30 хвилин. Тож зовсім не потрібно перейматися, якщо смартфон випадково упав у ванну, або "потонув" у басейні під час відпочинку.
Технічні характеристики Sigma X-TREME PQ20:
- Екран: 5", IPS, 720 х 1280 пікселів, захищений склом Asahi Glass Dragontrail
- Кількість СІМ-карт: 2 СІМ-карти або 1 СІМ-карта + карта пам'яті Micro SD
- Процесор: MTK MT6580, 4 ядра, 1,3 ГГц
- Оперативна пам'ять: 1 ГБ
- Вбудована пам'ять: 8 ГБ
- Акумулятор: 5000 мАг
- Операційна система: Android 8.1 Oreo
- Камера: основна на 8 МП з автофокусом і спалахом, фронтальна – на 2 МП
- Можливості підключення: WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 ГГц, Bluetooth 4,0
- Ступінь захисту від пилу та вологи: IP69
- Особливості: функція павербенка, захищений корпус
- Гарантія: 18 місяців
Sigma X-TREME PQ20 дозволить вам не перейматися через те, що смартфон упав у річку під час подорожі / Фото sigma
Для кого цей смартфон? Sigma X-TREME PQ20 ідеально підійде для тих, хто займається туризмом, працює на будівлі або ж просто хоче подарувати смартфон дитині, щоб він "пережив бодай один день". Цей гаджет дозволить завжди залишатися на зв'язку та не потребує, щоб ви здували з нього пилинки.
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