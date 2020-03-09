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У мережі показали, як в одному з затоплених дворів Києва плавають машини: шокуючі фото

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У мережі показали, як в одному з затоплених дворів Києва плавають машини: шокуючі фото - фото 1

У понеділок, 9 березня, в Києві затопило подвір'я житлового будинку з десятками припаркованих авто. Знімки опублікували на сторінці "Київ Автомобільний" у Facebook.

Так, неприємна для кожного автолюбителя ситуація сталася на вулиці Івана Пулюя в Солом'янському районі столиці. Як видно на фото, в деяких місцях через воду навіть не видно коліс автомобілів. Причина підтоплення поки невідома.

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"Недобрий ранок видався на вул. Пулюя, 1", – прокоментував автор публікацію у соцмережі.

У мережі показали, як в одному з затоплених дворів Києва плавають машини: шокуючі фото - фото 390935

У мережі показали, як в одному з затоплених дворів Києва плавають машини: шокуючі фото - фото 390936

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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