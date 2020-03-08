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McLaren 650S Chernobyl: тюнери представили незвичайний спорткар у чорнобильському стилі

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McLaren 650S Chernobyl - фото 1
McLaren 650S Chernobyl

У мережі показали унікальний автомобіль британської автомобілебудівної компанії McLaren, що нагадує екстремальну модель P1 GTR. Ексклюзивна модель отримала назву McLaren 650S Chernobyl.

Після виходу серіалу "Чорнобиль" від кіностудії HBO, українське місто настільки стало популярне, що мільйони туристів вирушили подивитися місце, де сталася техногенна катастрофа. Тому й не дивно, що хлопці з тюнінг-ательє Liberty Walk загорілися бажанням надати машині апокаліптичні нотки в дизайні.

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McLaren 650S Chernobyl: тюнери представили незвичайний спорткар у чорнобильському стилі - фото 390878
McLaren 650S Chernobyl: тюнери представили незвичайний спорткар у чорнобильському стилі - фото 390877

Як стало відомо, після тюнінгу McLaren 650S отримав "чорнобильський" дизайн. Хлопці з японського ательє Liberty Walk обклеїли суперкар плівкою, колір якої нагадує будинку радіоактивного апокаліпсиса з помаранчевими знаками попередження про радіацію.

Крім доопрацювання зовнішнього вигляду, автомобіль отримав розширені арки передніх і задніх коліс, що ще більше додало спорткару зловісного вигляду.

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Джерело: youtube
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