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Європейці поки не готові повністю пересідати на громадський транспорт: дослідження
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Експерти порахували, що за останні шість років владі Євросоюзу так і не вдалося підвищити популярність громадського транспорту серед жителів. Водії, як і раніше віддають перевагу особистому автомобілю.
За оцінками експертів, 96 відсоткам жителів Європи загрожують шкідливі для здоров'я речовин, що виробляються автомобілями, а економіка Євросоюзу щорічно втрачає 270 мільярдів євро через затори.
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Але попри це, за останні 6 років, витративши понад 16 мільярдів євро, владі найбільших європейських країн так і не вдалося збільшити популярність громадського транспорту. Жителі Євросоюзу продовжують частіше користуватися особистими автомобілями.
Головними причинами провалу транспортної програми експерти називають високі ціни на проїзд у громадському транспорті, відсутність платного в'їзду в центральні райони міст, а також недостатня кількість велодоріжок.
Європейська рахункова палата відвідала 96 міст по всій Європі для оцінки 15 проєктів транспортних програм Євросоюзу. З'ясувалося, що жителі проігнорували появу нових сучасних автобусів та іншого громадського транспорту. Зростання пробок через збільшення числа автомобілів було зафіксоване у Мадриді, Барселоні та Гамбурзі. Аналогічна ситуація у Палермо, Варшаві, Неаполі та Лейпцигу.
Натомість нагадаємо, що нещодавно у Люксембурзі вирішили зробити весь громадський транспорт безкоштовним. Так, з суботи, 29 лютого, залізниці (за винятком проїзду в першому класі), автобуси (крім низки нічних рейсів) і трамваї – стали безкоштовними.
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