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Погода на 13 березня в Україні: точний прогноз синоптиків

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Погода на сьогодні, 13 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 13 березня, в Україні

13 березня в Україні втримається прохолодна погода, однак значних опадів не очікується, а вітер стихне. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 березня, у середу, по всій країні очікується суха та сонячна погода без опадів. Щоправда, після нічних заморозків середня температура повітря вдень підійметься до +6+9 тепла. Лише у гірських районах Закарпаття та Івано-Франківської області втримається значний рівень небезпеки сходження лавин.

У Києві 13 березня прогнозується до +4+6 градусів, без опадів, вітер південний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 13 березня у містах України:

Погода на 13 березня в Україні: точний прогноз синоптиків - фото 313661
  • Ужгород +8+10
  • Львів +6+8
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне+6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +7+9
  • Херсон +7+9
  • Полтава +5+7
  • Суми +5+7
  • Харків +6+8
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +6+8

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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