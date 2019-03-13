Погода на 13 березня в Україні: точний прогноз синоптиків

Погода на сьогодні, 13 березня, в Україні

13 березня в Україні втримається прохолодна погода, однак значних опадів не очікується, а вітер стихне. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 березня, у середу, по всій країні очікується суха та сонячна погода без опадів. Щоправда, після нічних заморозків середня температура повітря вдень підійметься до +6+9 тепла. Лише у гірських районах Закарпаття та Івано-Франківської області втримається значний рівень небезпеки сходження лавин.

У Києві 13 березня прогнозується до +4+6 градусів, без опадів, вітер південний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 13 березня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +6+8

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +6+8

Рівне+6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +7+9

Хмельницький +6+8

Житомир +6+8

Чернігів +5+7

Черкаси +6+8

Миколаїв +7+9

Одеса +7+9

Херсон +7+9

Полтава +5+7

Суми +5+7

Харків +6+8

Дніпро +5+7

Запоріжжя +6+8

Донецьк +6+8

Луганськ +6+8

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