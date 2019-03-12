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У ДСНС зробили важливе попередження про погоду

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В Україні погіршиться погода - фото 1
В Україні погіршиться погода

Рятувальники розповіли про погіршення ситуації з погодою та наслідки негоди у кількох областях. Читайте детальніше далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про ускладнення погодних умов в Україні.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 12 березня

"За даними УкрГідрометцентру, 12 березня вдень у Криму, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях значні опади у вигляді снігу та дощ (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, 12 березня втримається висока небезпека сходження лавин у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, тому краще утриматись від походів у гори, а також бути обачними на дорогах у цих районах.

Читайте також: Коли в Україну повернеться весняне тепло

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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