У ДСНС зробили важливе попередження про погоду

Рятувальники розповіли про погіршення ситуації з погодою та наслідки негоди у кількох областях. Читайте детальніше далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про ускладнення погодних умов в Україні.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 12 березня

"За даними УкрГідрометцентру, 12 березня вдень у Криму, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях значні опади у вигляді снігу та дощ (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, 12 березня втримається висока небезпека сходження лавин у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, тому краще утриматись від походів у гори, а також бути обачними на дорогах у цих районах.

Читайте також: Коли в Україну повернеться весняне тепло