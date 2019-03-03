У мережі показали випробування бронеавтомобіля Барс-8: відео

Бронеавтомобіль Барс-8 успішно завершив програму державних випробувань. Компанія Богдан Моторс буде поставляти бронеавтомобілі Збройним силам України. Ролик з випробувань техніки з’явився на сторінці Урядового порталу у Facebook.

Відзначається, що Барс-8 має шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4х4 з 6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins. Також машина оснащена броньованим протимінним і балістичним захистом за стандартом STANAG 4569 Level 2 і системи забезпечення життєдіяльності екіпажу.

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Бронеавтомобіль будуть застосовувати при веденні бойових дій, для транспортування особового складу, перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань, охорони блокпостів та використання в якості медичного евакуаційного транспорту.

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