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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Вчені створили капелюх з Гаррі Поттера, який читає думки людини

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Гаджет у вигляді капелюха зчитує думки людини - фото 1
Гаджет у вигляді капелюха зчитує думки людини / harrypotter.fandom

Співробітники Массачусетського технологічного інституту надихнулися творами про Гаррі Поттера при створенні пристрою для зчитування думок. Американські інженери створили гаджет у вигляді капелюха, що зчитує образи, про які думає людина.

Капелюх спочатку за допомогою електроенцефалографії реєструє активність мозку. А потім аналізує дані за допомогою нейромережі. У підсумку через підключений динамік озвучується образ, який подумки уявляла людина.

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Капелюх з книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" зчитував думки людей і реагував на них. Пристрій від вчених Петті Мейс і Наталії Косміної діє аналогічно, "вловлюючи думки" електроенцефалографом з 14 електродами. Нейромережа ж була навчена за допомогою потужного алгоритму, щоб вірно розпізнавати патерни мозкової активності.

Творці капелюха мають намір використовувати його для підвищення самооцінки у дітей, які навчаються. Вчені розраховують, що дитина стане довіряти капелюху, що "розуміє" її, а, отже, і прислухатися до подальших рекомендацій, що озвучить "магічний" гаджет.

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Джерело: bostonglobe
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