Офісне крісло перетворили в контролер для віртуальної реальності

Німецькі інженери перетворили офісне крісло в девайс, що дозволяє управляти VR-іграми. Воно зчитує кути нахилу і повороту спинки і перетворює їх в команди для гри.

Співробітники Дармштадтського технічного університету вирішили використовувати рухи тіла людини для управління гоночним автомобілем у віртуальній реальності. Для цього вони використовували шолом HTC Vive і систему відстеження рухів Vive Tracker. Контролери рухів закріпили на спинках офісних крісел, в які сідають гравці.

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Датчики відстежують інфрачервоні сигнали від базових станцій, встановлених в приміщенні. Таким чином реєструється положення тіла геймера і його переміщення в просторі. Потім кути нахилу і повороти спинки перетворюються в команди для ігрового боліда, якими поки що стали моделі крісел.

При цьому традиційний гоночний трек оснастили перешкодами, яких гравцям слід уникати. Свою розробку інженери мають намір презентувати на конференції CHI 2019, розповів в особистому блозі один з авторів роботи Маркус Фанк.

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