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Експерти назвали мінуси автоматичної коробки передач в авто

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АКПП - фото 1
АКПП / techtrixinfo

При виборі автомобіля потенційний власник має звертати увагу не тільки на те, який двигун внутрішнього згоряння на ньому встановлений, але і якою коробкою передач обладнаний транспортний засіб.

При всіх своїх перевагах АКПП, як і будь-який інший агрегат, також має також свої недоліки. Про це пише techtrixinfo.

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Основні мінуси АКПП:

  1. дороге технічне обслуговування (АКПП доволі складний агрегат, що вимагає кваліфікованого обслуговування і дотримання правил експлуатації);
  2. підвищена витрата палива (витрата палива на автоматі в порівнянні з механікою в середньому на 10 відсотків вища);
  3. повільніший розгін в порівнянні з автомобілями, обладнаними МКПП при рівних об'ємних і потужних характеристиках ДВЗ;
  4. труднощі при буксируванні (буксирування при вимкненому двигуні може завдати шкоди коробці, оскільки викликає масляне голодування всіх механізмів АКПП);
  5. відсутність можливості завести автомобіль "зі штовхача" (якщо двигун не запущений, то передача крутного моменту на ведучі колеса відсутня).

Як видно, на власників машин з коробкою автомат накладаються певні обмеження, щоб зберегти ресурс і збільшити термін служби агрегату. З цієї причини важливо знати основні правила експлуатації АКПП. Головним мінусом коробки автомат є підвищені вимоги до умов експлуатації та якості технічного обслуговування. Неправильна експлуатація коробки може привести до швидкого зносу і повного виходу агрегату з ладу.

Експерти назвали мінуси автоматичної коробки передач в авто - фото 459945

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