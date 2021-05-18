Експерти назвали мінуси автоматичної коробки передач в авто

При виборі автомобіля потенційний власник має звертати увагу не тільки на те, який двигун внутрішнього згоряння на ньому встановлений, але і якою коробкою передач обладнаний транспортний засіб.

При всіх своїх перевагах АКПП, як і будь-який інший агрегат, також має також свої недоліки. Про це пише techtrixinfo.

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Основні мінуси АКПП:

дороге технічне обслуговування (АКПП доволі складний агрегат, що вимагає кваліфікованого обслуговування і дотримання правил експлуатації); підвищена витрата палива (витрата палива на автоматі в порівнянні з механікою в середньому на 10 відсотків вища); повільніший розгін в порівнянні з автомобілями, обладнаними МКПП при рівних об'ємних і потужних характеристиках ДВЗ; труднощі при буксируванні (буксирування при вимкненому двигуні може завдати шкоди коробці, оскільки викликає масляне голодування всіх механізмів АКПП); відсутність можливості завести автомобіль "зі штовхача" (якщо двигун не запущений, то передача крутного моменту на ведучі колеса відсутня).

Як видно, на власників машин з коробкою автомат накладаються певні обмеження, щоб зберегти ресурс і збільшити термін служби агрегату. З цієї причини важливо знати основні правила експлуатації АКПП. Головним мінусом коробки автомат є підвищені вимоги до умов експлуатації та якості технічного обслуговування. Неправильна експлуатація коробки може привести до швидкого зносу і повного виходу агрегату з ладу.

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