Горе-водій розбив рідкісну Ferrari за один день: момент епічної аварії потрапив на відео

На YouTube з'явилося 19-секундне відео ДТП з Ferrari 488 Pista в головній ролі. Інцидент записала камера відеореєстратора автомобіля, який їхав позаду суперкара.

Як видно з кадрів, почалося все з бажання показати амбіції суперкара Ferrari. Але в якийсь момент водій італійського авто натиснув на газ і, мабуть, не впорався з конячками під капотом. Ця величезна потужність не для недосвідченого водія.

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Після натискання на педаль газу задні колеса Ferrari втратили зчеплення з дорогою і автомобіль почало зносити вліво. Потім він розвернувся, перелетів через бордюр і протаранив сталевий паркан на узбіччі дороги.

Але найцікавіше, що на момент аварії автомобілю був всього один день. Тепер доведеться витратитися на ремонт.

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