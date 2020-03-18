У мережі показали татуювання, присвячені коронавірусу

Користувачі поділилися знімками своїх нових тату, які вони зробили після спалаху коронавірусу на планеті. Оцініть і ви креативність любителів татуювань.

Так, один чоловік набив у себе на грудях просто назву нового вірусу – COVID-19. Інший любитель тату розмістив у себе на руці зображення пляшки пива, в якій "бовтається" вірус. Пляшку перекриває розгорнутий рулон туалетного паперу, на якій є напис – corona: 19.

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Ще один користувач зробив собі тату у вигляді рулону туалетного паперу з назвою вірусу: COVID-19.

Одні коментатори похвалили тих, хто набив собі тату за креативність і гумор "під час абсолютної паніки, в якій зараз перебуває світ". А інші, навпаки, засудили і розкритикували за те, що люди в розпал епідемії і оголошеного карантину покидали свої домівки заради того, щоб зробити тату.

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