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Карантин Коронавірус

У мережі показали татуювання, присвячені коронавірусу

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У мережі показали татуювання, присвячені коронавірусу - фото 1

Користувачі поділилися знімками своїх нових тату, які вони зробили після спалаху коронавірусу на планеті. Оцініть і ви креативність любителів татуювань.

Так, один чоловік набив у себе на грудях просто назву нового вірусу – COVID-19. Інший любитель тату розмістив у себе на руці зображення пляшки пива, в якій "бовтається" вірус. Пляшку перекриває розгорнутий рулон туалетного паперу, на якій є напис – corona: 19.

І ще: Паніка з туалетним папером: папуга потролив людей (відео)

Ще один користувач зробив собі тату у вигляді рулону туалетного паперу з назвою вірусу: COVID-19.

Одні коментатори похвалили тих, хто набив собі тату за креативність і гумор "під час абсолютної паніки, в якій зараз перебуває світ". А інші, навпаки, засудили і розкритикували за те, що люди в розпал епідемії і оголошеного карантину покидали свої домівки заради того, щоб зробити тату.

У мережі показали татуювання, присвячені коронавірусу - фото 392779

У мережі показали татуювання, присвячені коронавірусу - фото 392780

У мережі показали татуювання, присвячені коронавірусу - фото 392781

У мережі показали татуювання, присвячені коронавірусу - фото 392782

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Джерело: buzzfeed
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