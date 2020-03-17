Паніка з туалетним папером: папуга потролив людей (відео)

У мережі набирає популярності ролик з папугою, який демонструє панічне бажання людей закупити "найнеобхіднішим" під час пандемії коронавірусу, а саме туалетним папером. Це варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком Peeled_steak поділився епічним відео з папугою, яке за короткий час піднялось у тренди. за лічені години ролик переглянули більше як 11 тисяч осіб, а ще понад сотня залишили коментарі.

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"Ще один покупець з панікою і туалетним папером", – відзначив автор під записом, на якому харизматичний папуга складає малесенькі рулони паперу в такий же малесенький возик. А бадьора музика лише додає настрою. Коментатори у захваті від птаха і того, що він все ж залишив один рулон "для інших покупців". Тож, якщо ви досі плануєте піти закупитись гречкою та папером, то не переоцінюйте себе та купуйте лише те, що вам знадобиться у найближчі кілька днів. Зайва продуктова паніка призводить до порожніх полиць.

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