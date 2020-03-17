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Карантин Коронавірус

Робота на карантині: найкращі меми у мережі

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Карантин в Україні - фото 1
Карантин в Україні / instagram

У соцмережах активно обговорюють роботу вдома у зв'язку з карантином. Ловіть найсмішніші фотожаби на цю тему.

Соцмережі відреагували на введення карантину в Україні і рясніють жартами і мемами на цю тему. Найкращі меми та жарти, присвячені віддаленій роботі і карантину, представляємо вашій увазі.

І ще: У Нідерландах шалені черги: кожен хоче встигнути купити марихуану перед карантином

Пам'ятаємо: навіть в найгірших ситуаціях без гумору нікуди. Робота на карантині: найкращі меми у мережі - фото 392662

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Робота на карантині: найкращі меми у мережі - фото 392664

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Робота на карантині: найкращі меми у мережі - фото 392666

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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