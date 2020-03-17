Робота на карантині: найкращі меми у мережі

У соцмережах активно обговорюють роботу вдома у зв'язку з карантином. Ловіть найсмішніші фотожаби на цю тему.

Соцмережі відреагували на введення карантину в Україні і рясніють жартами і мемами на цю тему. Найкращі меми та жарти, присвячені віддаленій роботі і карантину, представляємо вашій увазі.

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Пам'ятаємо: навіть в найгірших ситуаціях без гумору нікуди.

Travel bloggers during quarantine pic.twitter.com/My9resT2wq — Randall Otis (@RandallOtisTV) March 13, 2020

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