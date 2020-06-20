Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У мережі показали шкідьні фото Джіджі та Белли Хадід: зовсім не змінились?

  • 65
Впізнаєте Беллу і Джіджі Хадід на фото? - фото 1
Впізнаєте Беллу і Джіджі Хадід на фото?

Ліла Савойя опублікувала в TikTok шкільні фотографії Джіджі, Белли і Анвара Хадідів. Дівчина навчалася з ними в одній школі в Малібу.

Ролик Савойї у TikTok зі шкільним архівом став відповіддю користувачеві твіттера Бену Аптону, який запропонував іншим користувачам показати своїх знаменитих однокласників.

Вам сподобається: Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+

На відео Ліла знімає шкільний фотоальбом 2013 року з фотографіями Джіджі, Белли і Анвара Хадідів. Знімок Джіджі, на якому вона закриває обличчя, підписаний фразою "Найімовірніше, стане знаменитістю".

@lilasavoia

haha oopsie ##hadidsisters ##malibu ##fyp

♬ Graduation - benny blanco & Juice WRLD

*якщо відео не відкривається – перейдіть за цим посиланням

За рік до випуску зі школи Джіджі вже знімалася у кампанії бренду Guess. А у 2013 році, коли навчання закінчилося, вона підписала контракт з IMG і почала модельну кар'єру.

Відео Савойї вже набрало близько 2 мільйонів переглядів і понад 400 тисяч лайків.

Нещодавно Кім Кардашян показала свою фотографію з сьомого класу в шкільному альбомі, а до цього свій знімок з 9 класу. Підписники зізналися, що не впізнали зірку телешоу.

У мережі показали шкідьні фото Джіджі та Белли Хадід: зовсім не змінились? - фото 411259

Дивіться також: Наймодніші купальники літа 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8233
ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
  • 16 червня, 19:30
  • 2110
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 367
Загрузка...
Новини