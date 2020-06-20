У мережі показали шкідьні фото Джіджі та Белли Хадід: зовсім не змінились?

Ліла Савойя опублікувала в TikTok шкільні фотографії Джіджі, Белли і Анвара Хадідів. Дівчина навчалася з ними в одній школі в Малібу.

Ролик Савойї у TikTok зі шкільним архівом став відповіддю користувачеві твіттера Бену Аптону, який запропонував іншим користувачам показати своїх знаменитих однокласників.

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На відео Ліла знімає шкільний фотоальбом 2013 року з фотографіями Джіджі, Белли і Анвара Хадідів. Знімок Джіджі, на якому вона закриває обличчя, підписаний фразою "Найімовірніше, стане знаменитістю".

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За рік до випуску зі школи Джіджі вже знімалася у кампанії бренду Guess. А у 2013 році, коли навчання закінчилося, вона підписала контракт з IMG і почала модельну кар'єру.

Відео Савойї вже набрало близько 2 мільйонів переглядів і понад 400 тисяч лайків.

Нещодавно Кім Кардашян показала свою фотографію з сьомого класу в шкільному альбомі, а до цього свій знімок з 9 класу. Підписники зізналися, що не впізнали зірку телешоу.

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