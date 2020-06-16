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Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+
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Адріана Ліма – не просто красива дівчина, чий зріст або вага підходить під модельні стандарти. Це сексуальна і харизматична топмодель з великої літери. Давайте подивимося, як виглядає красуня сьогодні.
Визнання своєї краси Адріана Ліма отримала ще в 13-річному віці. Дівчинка відвідувала конкурси краси частіше, ніж шкільні заняття. Саме в 13 років Адріана Ліма завоювала титул головної красуні в Сальвадорі. Перемога в рідному місті була лише першою сходинкою в модельній кар'єрі Ліми. Через 2 роки Адріана зайняла 2 місце в престижному конкурсі краси Супермодель року, де брали участь дівчата з більш ніж 60 країн світу!
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В її зовнішності вигадливо сплелися риси вихідців з Карибських островів, Франції і Португалії. Найяскравіше зірка засяяла в 2001 році після демонстрації купальників і білизни марки Victoria's Secret. Бразилійка стає амбасадором або, як сам бренд називає Ліму, ангелом Victoria's Secret. Сезон Victoria's Secret-2003 закріпив успіх.
Пізніше рекламний ролик, в якому Ліма гуляє по Венеції в білизні знаменитої марки під пісню Боба Ділана, приніс Адріані всесвітню славу. У 2008 році Адріана рекламує бюстгальтер, ціна якого $ 5 млн. У цьому ж році Адріана Ліма потрапляє в топ найбільш сексуальних жінок світу. Відео з виходами Адріани на подіум в знаменитих крилах набирають мільйонні перегляди.
Вік не применшує краси Адріани. В опитуванні на сайті Askmen.com за неї проголосували мільйони чоловіків. Адріана Ліма не тільки найсексуальніша, але і одна з найдорожчих жінок на планеті. Суми її гонорарів теж збуджують і не тільки чоловіків. У 2010 році дівчина з бразильської сім'ї заробила 8 мільйонів доларів. У 2011 році дохід став трохи менше, "всього" 7,3 мільйона доларів. У рейтингу журналу Forbes за 2011 рік Адріана займає нескромне 4 місце серед найдорожчих моделей планети. Попереду неї лише Кейт Мосс, Жізель Бюндхен і Хайді Клум.
Модель неодноразово пробувала себе в ролі актриси кіно. Фільмографія поки обмежена кількома епізодичними ролями. Вона грала невелику роль в серіалі Погануля Бетті, а також невелику роль у фільмі В прокат з водієм: Стеження разом з Мікі Рурком. Це наразі скромний список фільмів за участю топмодель з Бразилії. Але дуже ймовірно, що в найближчі кілька років її кар'єра актриси внесе свою лепту в світову фільмографію.
Гарячі фото Адріани Ліми 18+
Адріана Ліма віруюча людина, прихильниця католицизму. Адріана дотримується вельми суворих принципів моралі. Можливо, тому про модель доволі рідко згадують скандальні таблоїди. Ліма дуже розбірлива в зв'язках, повільно йде на зближення з незнайомими людьми, намагаючись якомога краще їх впізнати. Модель не вживає наркотики і алкоголь.
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