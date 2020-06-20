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Наймодніші купальники літа 2020

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Бікіні 2020 - фото 1
Бікіні 2020 / instagram

Морський сезон вже розпочато! І якщо ви досі не обрали своє ідеальне бікіні – ось декілька варіантів.

Надихатися стилем француженок можна нескінченно. Тільки вони вміють носити звичайні джинсові шорти так, щоб виглядати максимально елегантно. А звичайна біла футболка в їх виконанні набуває зовсім нового змісту.

І ще: Літні образи від відомих українських дизайнерів

Сьогодні розглянемо, які купальники обирають Сабіна Сокіл, Жанна Дамас і інші наймодніші француженки. У цій збірці кожна знайти варіант на свій смак: від любительок леопарда і яскравих кольорів до прихильниць стриманої класики.

Це цікаво: Памела Андерсон засвітила груди у новій пікантній фотосесії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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