Наймодніші купальники літа 2020

Морський сезон вже розпочато! І якщо ви досі не обрали своє ідеальне бікіні – ось декілька варіантів.

Надихатися стилем француженок можна нескінченно. Тільки вони вміють носити звичайні джинсові шорти так, щоб виглядати максимально елегантно. А звичайна біла футболка в їх виконанні набуває зовсім нового змісту.

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Сьогодні розглянемо, які купальники обирають Сабіна Сокіл, Жанна Дамас і інші наймодніші француженки. У цій збірці кожна знайти варіант на свій смак: від любительок леопарда і яскравих кольорів до прихильниць стриманої класики.

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