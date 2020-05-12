У мережі показали рендери смартфона LG Wing з незвичайним екраном

Компанія LG продовжує експериментувати з дизайном смартфонів і, згідно з інсайдерською інформацією, розробляє нову модель гаджета з кодовою назвою Wing. Ключовою особливістю моделі стане допоміжний поворотний дисплей – використання Т-подібного формфактора покликане розширити функціонал.

Згідно з інсайдерським витоком, у звичайному положенні гаджет мало чим відрізнятиметься від більшості сучасних апаратів: він отримає стандартний прямокутний екран, який займає практично всю фронтальну грань. Секрет смартфона криється у наявності другого екрану з поворотним механізмом, розміщеного на тильній стороні корпусу.

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Повернувши таке "крило", користувач отримає доступ до додаткового дисплею, розгорнутому під кутом 90° стосовно основного. Його можна буде використовувати в ролі цифрової клавіатури або навігаційної панелі.

За даними мережевих інформаторів, зараз LG Wing розглядається виробником лише як концепт. Основною складністю при реалізації незвичайного апарату може стати дефіцит програмного забезпечення, адаптованого до роботи з комбінацією двох дисплеїв.

Інші специфікації, як і передбачувана вартість LG Wing, невідомі.

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