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У мережі показали рендери смартфона LG Wing з незвичайним екраном

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LG показала смартфон з незвичайним дисплеєм - фото 1
LG показала смартфон з незвичайним дисплеєм

Компанія LG продовжує експериментувати з дизайном смартфонів і, згідно з інсайдерською інформацією, розробляє нову модель гаджета з кодовою назвою Wing. Ключовою особливістю моделі стане допоміжний поворотний дисплей – використання Т-подібного формфактора покликане розширити функціонал.

Згідно з інсайдерським витоком, у звичайному положенні гаджет мало чим відрізнятиметься від більшості сучасних апаратів: він отримає стандартний прямокутний екран, який займає практично всю фронтальну грань. Секрет смартфона криється у наявності другого екрану з поворотним механізмом, розміщеного на тильній стороні корпусу.

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Повернувши таке "крило", користувач отримає доступ до додаткового дисплею, розгорнутому під кутом 90° стосовно основного. Його можна буде використовувати в ролі цифрової клавіатури або навігаційної панелі.

У мережі показали рендери смартфона LG Wing з незвичайним екраном - фото 403631

За даними мережевих інформаторів, зараз LG Wing розглядається виробником лише як концепт. Основною складністю при реалізації незвичайного апарату може стати дефіцит програмного забезпечення, адаптованого до роботи з комбінацією двох дисплеїв.

У мережі показали рендери смартфона LG Wing з незвичайним екраном - фото 403632

Інші специфікації, як і передбачувана вартість LG Wing, невідомі.

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Джерело: Slash Gear
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