Пенніворт: дивіться тизер продовження серіалу про дворецького Бетмена

Кабельний канал Epix опублікував тизер продовження серіалу "Пенніворт". У ньому розповідається про молодість дворецького Альфреда з коміксів про Бетмена. Дивіться відео на Радіо МАКСИМУМ!

Головну роль в серіалі "Пенніворт" виконує Джек Беннон.

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За сюжетом Альфред Пенніворт – колишній солдат британського спецназу, який створює власну охоронну компанію у Лондоні 1960-х років. Одним з його клієнтів виявляється мільярдер Томас Вейн, батько Брюса Вейна.

Пенніворт – дивіться тизер нового серіалу про дворецького Бетмена:

Прем'єра другого сезону шоу "Пенніворт" запланована на 13 грудня, у ньому буде десять епізодів.

Нагадаємо, перший сезон "Пенніворта" почав виходити 28 липня 2019 року. Кохану Альфреда у серіалі зіграла Емма Коррін – зовсім скоро ми побачимо її в образі принцеси Діани у четвертому сезоні "Корони" Netflix.

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