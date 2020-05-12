У мережі показали оригінальний Porsche 911 вагою 600 кг

Власник автосалону з продажу німецьких спорткарів Річард Кінг вирішив зробити свій Porsche 911 1968 року випуску найлегшим за всю історію існування моделі.

Втім, тут зіграла роль не сама заміна матеріалів на карбон, або скловолокно. Власник спорткара вирішив підійди до ідеї з незвичайним поглядом.

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В результаті численних модифікацій спорткар став схожий на швейцарський сир! В процесі роботи інженер переробив практично весь інтер'єр автомобіля, замінивши більшість вихідних деталей. У деяких з них він просто зробив отвори. У всій приладовій панелі, торпеді, кермі, а також коробці передач і внутрішній обробці дверей були акуратно просвердлені отвори різного діаметра.

Чи дало це перевагу? Кінець кінцем інженер планує знизити вагу свого Porsche 911 до 595 кілограмів, при стандартній масі моделі 1020 кілограмів. Різниця практично вдвічі.

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