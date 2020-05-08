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Дивіться, як виглядає 58-річний Maserati з пробігом 15 тисяч кілометрів

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Старенька Maserati 3500 GTi потребує реставрації - фото 1
Старенька Maserati 3500 GTi потребує реставрації

У Денвері, США, виставили на продаж рідкісний Maserati 3500 GTi 1962 року випуску з невеликим для такого віку пробігом – 15 000 кілометрів. Вартість – 150 000 доларів. Попри збереження більшості заводських частин і непоганого зовнішнього вигляду, автомобіль потребує реставрації.

Завдяки дбайливому зберіганню в гаражних умовах, Maserati 3500 GTi зберіг досить свіжий зовнішній вигляд. Раніше автомобіль був пофарбований у сріблястий колір, але після зміни власника, новий господар вирішив змінити його забарвлення на чорний. Наразі, крім деяких відколів фарби і невеликих вм'ятин, кузов "Мазераті" перебуває у відмінному стані і не має ознак корозії.

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Салон 58-річного автомобіля залишився у незмінному вигляді, за винятком передніх сидінь, які другий власник перешив чорною шкірою. Всі датчики приладової панелі, за твердженням продавця, працюють без нарікань. Крім цього, у багажнику збереглася абсолютно нова заводська запаска, а приємним бонусом до автомобіля йде рідкісний оригінальний заводський ключ Maserati.

Дивіться, як виглядає 58-річний Maserati з пробігом 15 тисяч кілометрів - фото 402926
Дивіться, як виглядає 58-річний Maserati з пробігом 15 тисяч кілометрів - фото 402927
Дивіться, як виглядає 58-річний Maserati з пробігом 15 тисяч кілометрів - фото 402923
Дивіться, як виглядає 58-річний Maserati з пробігом 15 тисяч кілометрів - фото 402924

Під капотом автомобіля "ховається" шестициліндровий рядний двигун, який видає 220 кінських сил і 343 Нм крутного моменту. Судячи з одометра, пробіг 58-річного "Мазератті" складає всього 15 700 кілометрів. За словами продавця, після повної реставрації, остаточна ціна автомобіля може досягати 400 000 доларів.

Дивіться, як виглядає 58-річний Maserati з пробігом 15 тисяч кілометрів - фото 402925
Дивіться, як виглядає 58-річний Maserati з пробігом 15 тисяч кілометрів - фото 402922
Дивіться, як виглядає 58-річний Maserati з пробігом 15 тисяч кілометрів - фото 402921
Дивіться, як виглядає 58-річний Maserati з пробігом 15 тисяч кілометрів - фото 402920

На початку травня у США виявили ще один рідкісний автомобіль, який відмінно зберігся. Масл-кар Plymouth Cuda 1970 року випуску з пробігом 138 кілометрів, обладнаний двигуном V8, який видає 425 кінських сил можна придбати за 1 200 000 доларів.

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Джерело: Motor
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