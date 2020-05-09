Далекобійник переїхав Ferrari свого боса: фото, на які боляче дивитися

Далекобійник з Чикаго на вантажівці Volvo VNL переїхав Ferrari GTC4 Lusso свого начальника. Таким неординарним способом водій висловив свою незгоду з діями керівника фірми. Що стало причиною конфлікту між шофером і босом достовірно не відомо.

Учасникам форуму Reddit вдалося знайти численні фотодокази аварії, але інформація про обставини події суперечлива: хтось стверджує, що водій-далекобійник врізався у Ferrari через невиплачену зарплату, за іншою інформацією причиною гніву стала відмова керівника фірми виконати домовленість і пересадити шофера на нову вантажівку.

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Транспортна компанія поки ніяк не прокоментувала факт аварії. Судячи з пошкоджень Ferrari GTC4 Lusso, відновленню вона навряд чи підлягає: тягач буквально наїхав на капот суперкара і припечатав розкішний "гранд-турер" до стіни. Залежно від версії, пробігу та року випуску аналогічні GTC4 Lusso коштують на вторинному ринку в США від 200 до 280 тисяч доларів.

Хоча в соціальних мережах наполягають на версії з розлюченим водієм тягача, який розбив розкішний суперкар у боротьбі з несправедливістю, і називають невідомого шофера "героєм робочого класу", не виключено, що аварія сталася випадково і стала наслідком механічної поломки вантажівки: на це натякає погнутий буксирувальний гак, увігнутий у передню частину Volvo VNL.

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