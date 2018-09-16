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У мережі показали наслідки тайфуну Мангхут: вражаючі кадри

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Наслідки тайфуну Мангхут - фото 1
Наслідки тайфуну Мангхут / Instagram

Тайфун Мангхут уже добрався до Гонконгу. Місцева метеорологічна станція підвищила сигнал штормового попередження до максимального рівня, закриті навчальні заклади, офіси і магазини.

Поромне і автобусне сполучення припинено, в міжнародному аеропорту Гонконгу скасували сотні рейсів.

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Місцеві жителі публікують сотні фото і відео бурхливої ​​негоди і її наслідків – вирваних з корінням дерев, розбитих вікон, завалених рекламних конструкцій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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