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Філіппіни накрив потужний тайфун Мангхут: опубліковані відео

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Тайфун Мангхут - фото 1
Тайфун Мангхут / 1news

Тайфун Мангхут набагато сильніший, ніж ураган Флоренс, який напередодні вийшов на східне узбережжя США.

Супертайфун Мангхут накрив місто Баггао в провінції Кагаян на північному сході Філіппін.

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Відзначається, що тайфун Мангхут набагато сильніший, ніж ураган Флоренс, який напередодні вийшов на східне узбережжя США. Його потужність еквівалентна урагану максимальної п'ятої категорії. Максимальна швидкість вітру досягала 255 кілометрів на годину.

В найбільшій зоні ризику перебувають понад 4 мільйона осіб. Влада Філіппін заздалегідь евакуювала тисячі жителів.

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Джерело: apnews
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