Філіппіни накрив потужний тайфун Мангхут: опубліковані відео

Тайфун Мангхут набагато сильніший, ніж ураган Флоренс, який напередодні вийшов на східне узбережжя США.

Супертайфун Мангхут накрив місто Баггао в провінції Кагаян на північному сході Філіппін.

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Відзначається, що тайфун Мангхут набагато сильніший, ніж ураган Флоренс, який напередодні вийшов на східне узбережжя США. Його потужність еквівалентна урагану максимальної п'ятої категорії. Максимальна швидкість вітру досягала 255 кілометрів на годину.

В найбільшій зоні ризику перебувають понад 4 мільйона осіб. Влада Філіппін заздалегідь евакуювала тисячі жителів.

The #Philippines is evacuating thousands of people, deploying soldiers & positioning emergency provisions as Super #Typhoon #Mangkhut closes in.The storm is expected to make landfall on the Philippines island of #Luzon island early on Sat#TyphoonMangkhutpic.twitter.com/4eFs399TEe — Jaro Giesbrecht (@JaroGiesbrecht) 14 вересня 2018 р.

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