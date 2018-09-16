Синоптик сказала, коли в Україні потеплішає

Похолодання в Україні поступово відходить, а на зміну йому очікується повернення спеки.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже з наступного тижня в Україну повернеться тепла та сонячна погода, однак ненадовго.

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"Завтра, у понеділок, холодне повітря ще побуде в нас, бо не встигне сонце так швидко прогріти довкілля. Проте вже з вівторка, завдяки пануванню над нами антициклону з дивним ім'ям Rodegang, сонце почне гнати градуси вгору. Денна температура повітря протягом середи-п'ятниці досягне +24+28 градусів. Отже, увесь тиждень буде чудовим - сонячним та теплим, лише завтра ще - перехідний прохолодний день", – поділилась вона.

У Києві у ніч на 17 вересня очікується +9+11, а вдень повітря прогріється до +20. З вівторка у столиці погода покращиться і прогнозується до +25+26. А от наступне істотне похолодання в Україні можливе вже з 23 вересня.

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