У мережі показали концепт авто, салон якого виготовлений з рибальських сіток

Шведсько-китайський бренд Polestar показав нові зображення шоу-кара Precept. Представники компанії відзначили, що салон концепту виготовлений з рибальських сіток і перероблених пластикових пляшок.

Розробники назвали дизайн авто "атлетичним мінімалізмом", який буде представлений в серійному кросовері Polestar 3. Його вихід планується в наступному році.

І ще: У яких країнах найдешевше і найдорожче продають електромобілі

Салоні шоу-кара оснастили 15-дюймовим вертикальним дисплеєм і цифровою панеллю приладів діагоналлю 12,5 дюйма. Сенсори і датчики уважно стежать за водієм і попереджають його, якщо він відволікся від дороги.

Читайте також: Рідкісну Ferrari 599 GTO виставили на аукціон