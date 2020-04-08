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У мережі показали концепт авто, салон якого виготовлений з рибальських сіток

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Precept - фото 1
Precept / motor1

Шведсько-китайський бренд Polestar показав нові зображення шоу-кара Precept. Представники компанії відзначили, що салон концепту виготовлений з рибальських сіток і перероблених пластикових пляшок.

Розробники назвали дизайн авто "атлетичним мінімалізмом", який буде представлений в серійному кросовері Polestar 3. Його вихід планується в наступному році.

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Салоні шоу-кара оснастили 15-дюймовим вертикальним дисплеєм і цифровою панеллю приладів діагоналлю 12,5 дюйма. Сенсори і датчики уважно стежать за водієм і попереджають його, якщо він відволікся від дороги.

У мережі показали концепт авто, салон якого виготовлений з рибальських сіток - фото 396741

У мережі показали концепт авто, салон якого виготовлений з рибальських сіток - фото 396742

У мережі показали концепт авто, салон якого виготовлений з рибальських сіток - фото 396743

У мережі показали концепт авто, салон якого виготовлений з рибальських сіток - фото 396744

У мережі показали концепт авто, салон якого виготовлений з рибальських сіток - фото 396745

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Джерело: motor1
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