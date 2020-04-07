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Рідкісну Ferrari 599 GTO виставили на аукціон

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Ferrari 599 GTO - фото 1
Ferrari 599 GTO / motor1

У 2010 році Ferrari випустила модель 599 Gran Turismo Omologata, яка стала лише третьою машиною з позначкою GTO. Перед нею таку честь мали легендарні 250 GTO з 1960-х і 288 GTO з 1980-х.

Взагалі світ побачив всього 599 таких машин, що робить їх доволі рідкісною. Втім, тепер у користувачів мережі є можливість купити такий екземпляр, при тому, що він є більш ексклюзивним.

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По-перше, тому що відноситься до моделей, які випускалися для ринку США. А таких авто випустили в кількості 125 машин. По-друге, тому що з 2011 року, в якому ця конкретна 599 виїхала з заводу, вона проїхала всього 270 кілометрів. Іншими словами, вона працює чудово, бо їхали на ній від заводу до гаража, не більше.

Доволі прибуткове бізнес-вкладення. Звичайно, під капотом цілих 661 кінська сила, тому в потужності авто сумніватися не варто. Що стосується цін, за новинку попросять більше 700 000 доларів.

Рідкісну Ferrari 599 GTO виставили на аукціон - фото 396604

Рідкісну Ferrari 599 GTO виставили на аукціон - фото 396605

Рідкісну Ferrari 599 GTO виставили на аукціон - фото 396606

Рідкісну Ferrari 599 GTO виставили на аукціон - фото 396607

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Джерело: motor1
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