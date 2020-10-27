Рейтинг найнадійніших Android-смартфонів: лідер вас вразить

Згідно з дослідженням аналітичної компанії Counterpoint Research, смартфони Nokia очолили рейтинг надійності пристроїв на базі Android. Фахівці враховували чотири критерії: програмне забезпечення, оновлення для системи безпеки, якість збірки та рекомендації для використання в корпоративних цілях.

Завдяки регулярним оновленням системи безпеки та програмного забезпечення смартфони не втрачають актуальності з часом.

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За даними Counterpoint Research, більшість з 10 провідних виробників смартфонів не дотримуються чіткої стратегії сповіщення користувачів про те, чи будуть їхні пристрої отримувати оновлення. Дослідження показало, що тільки Nokia й OnePlus оновили всі свої актуальні пристрої до Android 10.



Nokia та OnePlus – єдині виробники, які оновили всі актуальні смартфони до Android 10

Що стосується патчів безпеки, то в цьому плані беззаперечний лідер теж Nokia. Смартфони бренду своєчасно отримують відповідні апдейти. Компанія OnePlus розташувалася на другому місці з невеликим відривом.



Nokia також регулярно надсилає патчі безпеки на свої смартфони

Під час дослідження якість збірки смартфонів оцінювалося виходячи з декількох параметрів: надійність в експлуатації, стійкість до падінь, зносостійкість покриття корпусу, захист від високих температур і потрапляння вологи. Також враховувалися інші якісні та кількісні характеристики.



Що стосується надійності, то Nokia і тут посіла перше місце

За даними Counterpoint Research, мобільні пристрої Nokia отримали оцінки вищі за середні по більшості параметрів.

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