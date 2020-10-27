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ТОП 3 культові гри на ігрові приставки Xbox і Playstation
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Якщо витрачати свій час на ігри, то тільки на такі, від яких дух захоплює і джойстик пітніє. Читайте далі та дізнайтеся, у які ігри неодмінно треба зіграти на PS4 або Xbox One.
У цій добірці ми зібрали найкращі ігри для різних консолей, тож якщо зміниш свою ігрову приставку на іншу, твої ігри залишаться з тобою. А ти точно захочеш їх залишити!
І ще: Журналісти склали рейтинг найкращих ігор покоління
The Witcher 3: Wild Hunt
- Назва українською: Відьмак 3: Дике Полювання
- Найкраща гра в категорії: вищий ешелон
- Платформи: PS4, Xbox One, Switch, PC
- Розробник: CD Projekt RED
- Жанр: CRPG
- Рік випуску: 2015
Серія ігор про Відьмака зроблена на основі романів польського письменника Анджея Сапковського. Третя частина – остання, але вважається найкращою. Тут розробники попрацювали дійсно круто! Старі персонажі досі подобаються, нові знайомства інтригують, а локації шокують.
Попри те, що Відьмака можна запустити й на звичайному комп'ютері, все ж враження від картинки на великому екрані будуть у рази яскравіші. Заради цієї гри точно варто купити ігрову приставку!
Переваги гри "Відьмак 3"
- Величезний відкритий ігровий світ Відьмака принесе тобі 50 годин захопливої гри, якщо будеш проходити лише основну сюжетну лінію. Якщо візьмешся за додаткові квести, то цей час подвоїться.
- Персонаж Геральта здатен на більше, ніж у попередніх частинах гри. Тепер гравець зможе випробувати у бою 96 анімаційних рухів головного героя. Також покращилися можливості прокачування персонажа. Нове екіпірування теж стало краще.
- Твій вибір важливий, адже ти реально впливаєш на хід сюжету. Можеш вбити пів поселення, а можеш і врятувати всіх.
Assassin's Creed Syndicate
- Назва українською: Кредо вбивці Синдикат
- Найкраща гра в категорії: відкриті світи
- Платформи: PS4, Xbox One, PC
- Розробник: Ubisoft Quebec
- Жанр: Action-adventure
- Рік випуску: 2015
Події цієї частини базуються у вікторіанському Лондоні 1868 року під час Промислової революції. Гравцям особливо подобається новий арсенал зброї Асасіна та війна банд. Всі ігри з серії "Кредо вбивці" заслуговують на особливу увагу, тому не пошкодуй часу та пройди і їх.
Переваги гри "Кредо вбивці Синдикат"
- Серія ігор "Кредо вбивці" славиться своїми сюжетами, але у цій частині гри локації та персонажі особливо захоплюють. У центрі – історичний Лондон, який постає перед гравцем з похмурої та моторошної сторони, чим і приваблює.
- Нові гейм-плейні механіки потішать гравців, адже тепер Асасін вміє робити ще більше крутих трюків. А ще приємний бонус – ти можеш імпортувати свої дані з попередньої частини.
- Гра за двох персонажів – це досить хороше рішення, завдяки якому ще більше поринаєш у світ гри. Ти – Джейкоб Фрай і його сестра-близнючка Іві.
Call of Duty: Modern Warfare
- Назва українською: Службовий обов'язок: Сучасна війна
- Найкраща гра в категорії: шутери від першої особи
- Платформи: PS4, Xbox One, PC
- Розробник: Infinity Ward
- Жанр: шутер від першої особи
- Рік випуску: 2019
Це вже 16 гра у серії, а розробники досі намагаються дивувати гравців. На цей раз ставка зроблена на тактику. Саме продуманий ігровий процес має захопити гравців, а хаотична стрілянина з цією грою немає нічого спільного.
Переваги гри "Службовий обов'язок: Сучасна війна"
- Реалістичність навіть лякає, адже новий сучасний сетинг пропрацьований настільки добре, що важко повірити у нереальність того, що бачиш перед собою.
- Кросплатформений мультиплеєр входить в чат. Так, тепер можна і з компа, і з ноута, і з Xbox, і з Playstation.
- Нагороди отримають ті, у кого будуть найкращі досягнення. А це визначатиметься за різними показниками, що робить гру цікавішою і складнішою.
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