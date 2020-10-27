ТОП 3 культові гри на ігрові приставки Xbox і Playstation

Якщо витрачати свій час на ігри, то тільки на такі, від яких дух захоплює і джойстик пітніє. Читайте далі та дізнайтеся, у які ігри неодмінно треба зіграти на PS4 або Xbox One.

У цій добірці ми зібрали найкращі ігри для різних консолей, тож якщо зміниш свою ігрову приставку на іншу, твої ігри залишаться з тобою. А ти точно захочеш їх залишити!

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The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt

Назва українською: Відьмак 3: Дике Полювання

Найкраща гра в категорії: вищий ешелон

вищий ешелон Платформи: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Розробник : CD Projekt RED

: CD Projekt RED Жанр : CRPG

: CRPG Рік випуску: 2015

Серія ігор про Відьмака зроблена на основі романів польського письменника Анджея Сапковського. Третя частина – остання, але вважається найкращою. Тут розробники попрацювали дійсно круто! Старі персонажі досі подобаються, нові знайомства інтригують, а локації шокують.

Попри те, що Відьмака можна запустити й на звичайному комп'ютері, все ж враження від картинки на великому екрані будуть у рази яскравіші. Заради цієї гри точно варто купити ігрову приставку!

Переваги гри "Відьмак 3"

Величезний відкритий ігровий світ Відьмака принесе тобі 50 годин захопливої гри, якщо будеш проходити лише основну сюжетну лінію. Якщо візьмешся за додаткові квести, то цей час подвоїться. Персонаж Геральта здатен на більше, ніж у попередніх частинах гри. Тепер гравець зможе випробувати у бою 96 анімаційних рухів головного героя. Також покращилися можливості прокачування персонажа. Нове екіпірування теж стало краще. Твій вибір важливий, адже ти реально впливаєш на хід сюжету. Можеш вбити пів поселення, а можеш і врятувати всіх.

Assassin's Creed Syndicate

Assassin's Creed Syndicate

Назва українською: Кредо вбивці Синдикат

Найкраща гра в категорії: відкриті світи

відкриті світи Платформи: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Розробник : Ubisoft Quebec

: Ubisoft Quebec Жанр : Action-adventure

: Action-adventure Рік випуску: 2015

Події цієї частини базуються у вікторіанському Лондоні 1868 року під час Промислової революції. Гравцям особливо подобається новий арсенал зброї Асасіна та війна банд. Всі ігри з серії "Кредо вбивці" заслуговують на особливу увагу, тому не пошкодуй часу та пройди і їх.

Переваги гри "Кредо вбивці Синдикат"

Серія ігор "Кредо вбивці" славиться своїми сюжетами, але у цій частині гри локації та персонажі особливо захоплюють. У центрі – історичний Лондон, який постає перед гравцем з похмурої та моторошної сторони, чим і приваблює. Нові гейм-плейні механіки потішать гравців, адже тепер Асасін вміє робити ще більше крутих трюків. А ще приємний бонус – ти можеш імпортувати свої дані з попередньої частини. Гра за двох персонажів – це досить хороше рішення, завдяки якому ще більше поринаєш у світ гри. Ти – Джейкоб Фрай і його сестра-близнючка Іві.

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare

Назва українською: Службовий обов'язок: Сучасна війна

Найкраща гра в категорії: шутери від першої особи

шутери від першої особи Платформи: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Розробник : Infinity Ward

: Infinity Ward Жанр : шутер від першої особи

: шутер від першої особи Рік випуску: 2019

Це вже 16 гра у серії, а розробники досі намагаються дивувати гравців. На цей раз ставка зроблена на тактику. Саме продуманий ігровий процес має захопити гравців, а хаотична стрілянина з цією грою немає нічого спільного.

Переваги гри "Службовий обов'язок: Сучасна війна"

Реалістичність навіть лякає, адже новий сучасний сетинг пропрацьований настільки добре, що важко повірити у нереальність того, що бачиш перед собою. Кросплатформений мультиплеєр входить в чат. Так, тепер можна і з компа, і з ноута, і з Xbox, і з Playstation. Нагороди отримають ті, у кого будуть найкращі досягнення. А це визначатиметься за різними показниками, що робить гру цікавішою і складнішою.

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