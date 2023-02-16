У мережі показали фото, як навчаються київські студенти у метро під час повітряної тривоги

У Києві студенти Київського національного університету технологій та дизайну змушені навчатися в метро під час повітряної тривоги. Фото процесу оприлюднила одна з викладачок.

Про це розповів Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своєму каналі у Telegram.

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Фото опублікувала викладачка, художниця Ольга Морозова.

Студенти мистецького коледжу КНУТД просто зараз в метро на уроці", – підписав фото міністр.

Фото: Ольга Морозова / Tkachenko.UA/Telegram

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