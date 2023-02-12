У Канаді випустили особливу монету – це писанка з трипільськими візерунками

Монетний двір Канади випустив срібну монету-писанку з трипільськими мотивами. Цікаво, що це не перша монета такого формату. Далі – більше подробиць!

Монету-писанку номіналом 20 канадських доларів виготовили з 31,82 грама чистого срібла. Загальний наклад – 7,5 тис штук.

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Королівський канадський монетний двір опублікував деталі за ЦИМ посиланням.

На реверсі цієї монети – кольорові візерунки, на аверсі – профіль королеви Єлизавети II.

Прикметно, що усі прибутки від продажу монети, перекажуть ініціативі Український гуманітарний заклик, що допомагає українцям, які постраждали від російської агресії.

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