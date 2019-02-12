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У мережі показали фото довгоочікуваного Meizu Note 9

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У Meizu Note 9 використовується процесор Snapdragon 6150 - фото 1
У Meizu Note 9 використовується процесор Snapdragon 6150 / THE ROCO

Meizu Note 9 стане першою моделлю виробника з краплеподібним вирізом екрану. Дізнайтеся більше про новинку.

Опубліковані перші живі фотографії смартфона Meizu Note 9. Його основним конкурентом стане Redmi Note 7 Pro.

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"Модулі здвоєної камери розташовані вертикально в лівому кутку задньої панелі, нижче видно світлодіодний спалах Meizu", – пишуть журналісти. У верхній частині в центрі задньої панелі розташований дактилоскопічний датчик. Судячи з цих знімків, металевою буде тільки рамка, а от задня панель буде виготовлена ​​з полікарбонату.

У мережі показали фото довгоочікуваного Meizu Note 9 - фото 307249

У мережі показали фото довгоочікуваного Meizu Note 9 - фото 307250

Також повідомляється, що в смартфоні Meizu Note 9 використовується процесор Snapdragon 6150. Це кодова назва для чипа, який надійде на ринок під комерційною назвою Snapdragon 675. Передбачається, що новинка отримає батарею на 4000 мАг. Що стосується програмної частини, то тут ми знаємо про наявність ОС Android 9 Pie з останньою версією оболонки Flyme UI.

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Джерело: themobileindian
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