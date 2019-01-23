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Meizu Zero – перший у світі смартфон без отворів і кнопок

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Meizu Zero представили в Китаї - фото 1
Meizu Zero представили в Китаї

Компанія Meizu представила у Китаї незвичайний смартфон Zero. Головною його особливістю стала відсутність будь-яких отворів і кнопок на корпусі. У пристрої немає роз'єму для зарядки, динаміка, слота для SIM-карт та інших звичних елементів. Всі вони замінені на більш сучасні аналоги.

Meizu Zero отримав суцільно керамічний корпус, який отримав назву ONE PIECE Unibody. Завданням інженерів компанії було створити пристрій без будь-яких отворів, з чим вони успішно впоралися. Для поповнення заряду виробник пропонує використовувати фірмову станцію безпровідної зарядки потужністю 18 Вт. За запевненням компанії, на її розробку пішло два роки і 75 патентів. Аудіовиходу для навушників в пристрої також немає, тому для прослуховування музики потрібно використовувати бездротову гарнітуру.

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Meizu Zero

Також Meizu відмовилася від використання традиційних динаміків. Натомість компанія використовувала технологію mSound 2.0, завдяки якій звук виходить безпосередньо з екрана. Стверджується, що під час розмови немає ніякого значення, якою частиною ви прикладете пристрій до вуха – чутно буде завжди однаково добре. За запевненням виробника, продумане компонування елементів і високоякісні аудіоматеріали дозволили підвищити гучність та поліпшити якість звучання.

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Meizu Zero

Слоту для SIM-карт в смартфоні немає: виробник пропонує використовувати віртуальну eSIM. Відразу варто відзначити, що ця технологія поки не підтримується в Україні. Традиційні елементи управління були замінені на сенсорні. Керувати пристроєм пропонують за допомогою наекранної кнопки, вже знайомої завдяки попереднім смартфонам компанії. Кнопки живлення та регулювання гучності замінені сенсорними областями, що реагують на силу натиснення. Фірмовий вібромотор mEngine 2.0 забезпечує тактильний відгук при використанні гаджета.

Повна відсутність отворів у корпусі дозволила зробити Meizu Zero захищеним від води за стандартом IP68: смартфон може перебувати у воді на глибині до 1 метра протягом 30 хвилин.

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Meizu Zero

Практично всю передню сторону зайняв 5,99-дюймовий AMOLED-дисплей з інтегрованим сканером відбитків пальців. В цьому плані апарат нагадує торішній флагман Meizu 16th. У нього немає жодних вирізів, а фронтальна камера розташувалася по центру верхньої рамки.

Технічні характеристики Meizu Zero:

  • Дисплей: 5,99", AMOLED
  • Процесор: Snapdragon 845
  • Оперативна пам'ять: типу LPDDR4X
  • Основна камера: подвійна, 16 Мп (Sony IMX380) + 20 Мп (Sony IMX350), підтримка штучного інтелекту One Mind AI Smart
  • Фронтальна камера: 20 Мп
  • SIM-карти: віртуальна eSIM
  • Бездротові інтерфейси: Wi-Fi, Bluetooth 5.0
  • Акумулятор: бездротова зарядка потужністю 18 Вт
  • Захист від води: IP68
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Meizu Zero

Наразі Meizu не готова розкрити всі характеристики смартфона, в тому числі його ціну і терміни старту продажів. Крім того, компанія має намір перейти на більш новий процесор Snapdragon 855, як тільки він стане доступний.

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Джерело: meizu
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