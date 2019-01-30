Рекомендована ціна інноваційного смартфона Meizu Zero вас вразить

За Meizu Zero потрібно буде викласти кілька тисяч доларів / 9to5Google

Інновації коштують дорого, часом навіть занадто. Це підтверджує китайський виробник смартфонів Meizu, який запустив на майданчику колективного фінансування Indiegogo сторінку зі збору коштів на випуск представленого недавно смартфона Zero. Тепер стала відома ціна, і вона шокує!

Ну що ж, готові дізнатися, скільки потрібно буде викласти за смартфон без роз'ємів і кнопок? Отже, рекомендована ціна смартфона Meizu Zero заявлена на рівні вражаючих 2000 доларів США. Також може бути ціна пристрою, якщо він почне своє надходження у продаж, що малоймовірно.

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Краудфандингова кампанія – черговий доказ того, що китайці не розраховують значні продажі цього пристрою. Сприйміть цей крок, як "міряння піськами". Meizu просто вирішила показати, на що вона здатна, і що може чекати на нас у найближчому майбутньому.

Безрамковий і без роз'ємів – таким є Meizu Zero / 24Gadget

Сам виробник розраховує зібрати заявки на обмежену партію Meizu Zero Limited Collector's Edition, яка буде складатися зі ста примірників. Для того, щоб увійти до "сотні" потрібно буде викласти 1299 доларів США, що значно менше, але все одно звучить не дуже.

В єдиному екземплярі окремо пропонується Meizu Zero Exclusive Pioneering Unit. Є ймовірність, що це інженерний зразок смартфона, який демонстрували під час презентації. І за нього Meizu просить цілих три тисячі "зелених". Зауважимо, що це ціна з урахуванням знижки у 1000 доларів.

Відвантаження смартфонів Meizu Zero Limited Collector's Edition обіцяють почати у квітні 2019 року. Звичайно ж, це відбудеться за умов зібрання необхідної суми. А от тестовий ексклюзивний смартфон уже готові продати. Були б лише охочі його придбати. Додамо, що до комплекту поставки з усіма смартфонами входить безпровідна зарядка, що й логічно, адже пристрої, нагадуємо, не отримали жодного роз'єму.

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