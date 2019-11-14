У мережі показали "цуценя-єдинорога", яке уже стало зіркою: фото

У США волонтери на вулиці знайшли "цуценя-єдинорога". У пса росте хвіст між очей, щоправда, він не може ним виляти. Щеня уже стало зіркою мережі. Знімки з собакою показали на сторінці Mac the pitbull в Facebook.

Незвичайного цуценя-мутанта знайшли в американському штаті Міссурі. Волонтери підібрали собаку на вулиці і виявили, що у нього між очей росте хвіст.

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Через незвичайну мутацію цуценя назвали Нарвал, в честь чарівного єдинорога. Волонтери відзначають, що хвіст на голові не заважає собаці і ніяк не впливає на його здоров'я або поведінку. Ветеринар зробив висновок, що аномалія може служити тільки для того, "щоб перетворити Нарвала в найкрутішого пса у світі".

Щеня стало справжньою зіркою мережі і багато користувачів відзначили, що готові забрати його додому. Поки Нарвала залишили у притулку, щоб поспостерігати за його здоров'ям.

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